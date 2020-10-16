Посол России вызван в МИД Нидерландов за отказ Москвы от сотрудничества по делу МН17

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа Москвы продолжать консультации по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом депутатам нижней палаты голландского парламента заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

«Настоящим информирую Палату, в том числе от имени министра юстиции и безопасности, об одностороннем решении Российской Федерации прекратить трехсторонние переговоры по крушению рейса MH17 с Австралией и Нидерландами...

Как уже упоминалось, кабинет министров глубоко сожалеет об этом одностороннем решении Российской Федерации и еще раз подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров.

Посол России был вызван сегодня в МИД, и это информация была доведена до его сведения», – приводит РИА Новости слова Блока.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия прекращает консультации по вопросам, связанным с крушением Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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