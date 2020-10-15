Россия прекращает консультации по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году

Россия прекращает консультации по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17 в небе над востоком Украины в июле 2014 года. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, 17 июля 2014 года Боинг-777 «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17) был сбит ракетой комплекса «Бук». Все 298 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту авиалайнера, погибли.

В июле текущего года голландские власти подали иск против России в ЕСПЧ: тогда кабинет министров Нидерландов заявил, что передаст в ЕСПЧ «всю информацию» по катастрофе и приобщит к делу индивидуальные иски родственников пассажиров разбившегося лайнера.

В МИДе РФ расценивают данный шаг, как очередной удар по отношениям двух стран и «демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию».

«Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СВБ), так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой (ССГ), – заявили сегодня в ведомтсве. – Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России.

В свою очередь, наша страна изначально выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166, неоднократно указывала на недочеты в расследованиях авиакатастрофы, отмечала их несоответствие критериям, содержащимся в резолюции. Россия была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие, передала существенный объем ценных материалов, проливающих свет на произошедшее и опровергающих многие «выводы» следствия. Часть из предоставленных Россией данных была специально в этих целях рассекречена.

Кроме того, когда мы в 2018 году согласились на проведение трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17, то исходили из того, что такие консультации будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы рейса МН17. Однако, по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших.

В конечном итоге, не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге.

Полагаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы».

Вместе с тем, в МИДе подчеркивают, что намерены продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе и по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта. Но это взаимодействие будет осуществляться уже в других форматах.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.10.20

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