Путин рассказал, кто стоит за арестом 33 россиян в Белоруссии

Спецслужбы США и Украины заманили группу россиян в Минск, чтобы представить их в качестве ударной силы для раскачивания протестов в Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью российскому телеведущему Сергею Брилёву.

«Ну сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Украинских совместно с американскими. Людей в темную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставить перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны – в Латинскую Америку, на Ближний восток. Просто для абсолютно легальной работы.

На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности... Наши пограничники их не выпускали, кстати, они же не могли въехать, но по поддельным документам их фактически везли»,– рассказал президент РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.20

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