Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов утверждает, что захват 33 россиян в Минске 29 июля – это операция не СБУ, а ФСБ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил украинским журналистам.

«Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих «наивных» боевиков могли обманом затянуть в Минск.

В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению «вагнеровцев» в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании «Комсомольская правда» 6 августа. То есть уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попыток повлиять на результаты выборов.

В-четвертых, параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими», – заявил Буданов.

«Поэтому наиболее вероятно, что российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ заблаговременно», – утверждает начальник ГУР минобороны Украины.

Отметим, что прямо противоположную версию, подкреплённую различными документами, обнародовали украинские СМИ, блогеры и депутаты, которых назвать «пророссийскими» аболютно невозможно.

По их данным, операцию с задержанием российских граждан в Минске организовала Служба безопасности Украины, но всё сорвалось из-за предателей в окружении президента Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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