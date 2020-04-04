Лукашенко: За войну в Донбассе отвечает Киев

Прекращение конфликта в Донбассе невозможно без возвращения Киева к своим обязательствам по ранее подписанным договорённостям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, постоянные обвинения России со стороны украинского руководства, которое само не выполняет свою часть соглашений, – контрпродуктивны и не приведут к миру на востоке страны.

«Прежде всего, нужно определиться украинцам, потому что война на их территории. Можно обвинять Россию сколько угодно, и если Россия хоть как-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока Россия вообще не забыла и не отмахнулась, и ведет на эту тему диалог», – отметил Лукашенко.

Белорусский президент считает, что власть должна ради мира «пойти где-то на непопулярные шаги» (выборы в Донбассе, особый статус ЛДНР), а оппозиции, если она реально хочет реинтеграции ЛДНР, следует проявить гражданскую ответственность и не препятствовать мирному диалогу с Донбассом.

«Все руководство Украины, элита должны сплотиться, осознав, что Украина... эта граница, и войны не должно быть, и сделать все, чтобы не было войны... Пойти где-то на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница – эти 400 км», – приводит ТАСС слова Лукашенко.

Отметим, что Россия до сих пор пребывала в дипломатическом одиночестве, постоянно критикуя Украину за невыполнение взятых на себя обязательств по Минским соглашениям.

Часть комментаторов считает, что Лукашенко, внезапно поддержав позицию Москвы, отомстил, таким образом, Зеленскому за то, что Киев недавно официально присоединился к санкциям ЕС против Белоруссии, введённых ещё в 2004 году.

Симферополь, Валентин Карамазов

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