Украинцам запретили посещать Белоруссию по внутреннему паспорту

Украинцы отныне будут посещать Белоруссию только по загранпаспорту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление опубликовал кабинет министров Украины.

В тексте документа под названием «О частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан» говорится, что с 1 сентября 2020 года использование общегражданского украинского паспорта для пересечения белорусской границы запрещено.

Напомним, ранее аналогичное решение было принято в отношении поездок украинских граждан в Россию.

По мнению украинских экспертов, подобные меры в отношении ближайших стран-соседей приняты «Незалежной» под давлением ЕС.

Отметим, что недавно Зеленский присоединился к европейским санкциям 2004 года против Белоруссии, а так же к продленнным на полгода антироссийским санкциям Евросоюза от 2014 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.05.20

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