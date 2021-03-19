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Пятница, 19 марта 2021, 15:52 мск

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Президент Литвы распространял фейки на украинском языке о Белорусской АЭС

Науседа. Фото: lithuaniatribune.com

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в «Незалежную» и выступил с трибуны Верховной Рады на украинском языке. Основная часть его речи была посвящена «опасности» Белорусской АЭС для соседних стран и призывам не покупать электроэнергию у Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своей речи Науседа особо напирал на то, что атомная электростанция в белорусском городе Островце на границе с Литвой – это «гибридная диверсия» России против прибалтийских стран.

«Строитель электростанции – Россия – не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния. Хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии по БелАЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце», – призвал Науседа.

Напомним, ранее Литва согласилась по требованию ЕС ликвидировать свою Игналинскую АЭС, построенную в советское время. Позже Вильнюс ожидал, что США возведут в Литве новую «современную и безопасную» АЭС, однако американцы не выполнили обещания.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.03.21

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