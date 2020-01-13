Литва наградила 11 украинцев за «оборону Вильнюса от советских войск»

Президент Литвы Гитанас Науседа вручил 11 украинцам так называемые медали «Памяти 13 января» за участие в «обороне Вильнюса от советских войск».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», церемония награждения прошла Вильнюсе во дворце президента Литвы.

Награда вручается как литовцам, так и иностранным гражданам, которые участвовали в столкновениях с советскими солдатами и правоохранителями в дни объявления Литвой независимости от СССР в 1991 году.

«Даже перед лицом величайшей опасности Литва была не одна. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике», – заявил президент Науседа.

В числе других награду получил украинский гражданин Евгений Дикий, бывший участник бандформирований, воевавших против федеральных сил в Чечне, а позже командир роты во время АТО в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.20

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