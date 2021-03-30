«Никаких сомнений» – украинский эксперт прогнозирует потерю Мариуполя, Бердянска и Одессы

Россия вместе с Крымом «оккупировала» морские территории Украины, в четыре раза превышающие площадь самого полуострова. Президент Владимир Зеленский и Совбез Украины не учли этого факта в недавно принятой «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя», что грозит дополнительной потерей крупных прибрежных областей страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий Богдан Устименко.

«Эта стратегия совсем не уделяет внимания морским пространствам, которые были оккупированы вместе с Крымским полуостровом. Это очень существенный недостаток этой стратегии. Россия оккупировала более 100 тысяч квадратных километров морских пространств Украины. Для сравнения: территория Крыма – 27 тысяч квадратных километров. Люди будут спрашивать: а почему не была принята стратегия деоккупации морских пространств? Это большая проблема.

Надо не забывать, что у нас еще есть Одесса, есть Бердянск, Мариуполь и другие участки. Если мы как государство не будем уделять надлежащего внимания морской безопасности, мы будем терять и другие наши территории – у меня никаких сомнений», – приводит слова Устименко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.03.21

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