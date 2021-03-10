«Рассмотрим быстро» – Кремль готов ответить на запрос Зеленского посетить Москву

В Кремле пока не видят особой необходимости в личной встрече президентов России и Украины, однако готовы «быстро рассмотреть» запрос от Зеленского посетить РФ, если он фициально поступит.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на Управление пресс-службы Владимира Путина сообщает украинское издание «Страна.УА».
«От встреч не отказываемся, но их нужно тщательно готовить. И лучшей подготовкой здесь было бы выполнение (Киевом) ранее достигнутых (минских) договоренностей», – ответили украинским журналистам в Кремле.
На вопрос о возможной реакции на запрос Киева о личной встрече Зеленского с Путиным, в пресс-службе главы российского государства сказали, что тянуть с ответом никто не будет.
«Не сомневаемся, что такое предложение будет быстро рассмотрено», – заверили в Кремле .
Напомним, накануне Владимир Зеленский выразил надежду на скорую встречу лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина).
Однако, даже если она не состоится, президент Украины заявил, что найдёт способ лично переговорить с каждым из глав государств, участвующих в «нормандском формате».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 10.03.21
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