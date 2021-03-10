«Рассмотрим быстро» – Кремль готов ответить на запрос Зеленского посетить Москву

В Кремле пока не видят особой необходимости в личной встрече президентов России и Украины, однако готовы «быстро рассмотреть» запрос от Зеленского посетить РФ, если он фициально поступит.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на Управление пресс-службы Владимира Путина сообщает украинское издание «Страна.УА».

«От встреч не отказываемся, но их нужно тщательно готовить. И лучшей подготовкой здесь было бы выполнение (Киевом) ранее достигнутых (минских) договоренностей», – ответили украинским журналистам в Кремле.

На вопрос о возможной реакции на запрос Киева о личной встрече Зеленского с Путиным, в пресс-службе главы российского государства сказали, что тянуть с ответом никто не будет.

«Не сомневаемся, что такое предложение будет быстро рассмотрено», – заверили в Кремле .

Напомним, накануне Владимир Зеленский выразил надежду на скорую встречу лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Однако, даже если она не состоится, президент Украины заявил, что найдёт способ лично переговорить с каждым из глав государств, участвующих в «нормандском формате».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.03.21

«Россия купается в нефтедолларах!» – американский военный обвинил США в нежелании давить на Москву и спасать Украину. / В Крыму появились лисы, лазающие по деревьям (ВИДЕО). / В Крыму усилится ветер и похолодает. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»