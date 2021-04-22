Путин думает, отвечать Зеленскому или нет – Песков

Президент России пока не решил, стоит ли отвечать на предложение Владимира Зеленского об очной встрече в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на очередной вопрос журналистов об инициативе Зеленского.

«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», – приводит его слова РИА Новости.

Владимир Путин уже знает о том, что Зеленский хочет с ним встретиться «в любой точке Донбасса, где идёт война», отмечал Песков накануне.

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский пригласил Владимира Путина провести переговоры на «украинском Донбассе».

«Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Своё выступление украинский президент завершил националистическим лозунгом «Слава Украине!».

Как известно, в Кремле не раз заявляли, что личная встреча Путина и Зеленского по Донбассу возможна только после полного выполнения Киевом взятых на себя обязательств на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.04.21

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