«Вопрос жизни и смерти для украинцев»: Киев истерит из-за «Северного потока – 2»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отреагировал на высказывания президента России Владимира Путина о проекте «Северный поток – 2».

Напомним, Путин в ходе онлайн-встречи с лидерами думских фракций 17 февраля объяснил нападки на этот проект со стороны США и ряда других стран. По его мнению, противники проекта по строительству газопровода хотят заставить Россию платить за их «геополитический проект» на Украине.

Кобелев, комментируя слова российского президента, назвал «Северный поток – 2» инструментом, чтобы сделать Украину беззащитной перед «российской военной агрессией». По его словам, украинская ГТС будет «частью системы обороны» Украины, пока через нее идет транзит российского газа в Европу. «Поэтому для него (Путина – прим. ред.) этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл», – написал руководитель «Нафтогаза» в своем фейсбуке. По его мнению, «остановка «Северного потока – 2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти» для украинцев.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. К настоящему времени, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, прокладка трубы завершена на 95%.

Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 года после введения США санкций против компаний – владельцев судов-трубоукладчиков, задействованных в проекте. Строительство газопровода возобновилась в начале февраля текущего года. «Газпром» рассчитывает завершить строительство трубы в текущем году.

США предпринимают попытки сорвать прокладку «Северного потока – 2», ссылаясь на то, что новая труба усилит зависимость Европы от России в сфере поставок газа. Эту позицию разделяют некоторые европейские страны, в том числе Украина и Польша. Российские власти сочли действия Вашингтона недобросовестной конкуренцией с целью навязать Евросоюзу свой более дорогой сжиженный газ.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 18.02.21

Украина намерена окончательно заблокировать Северо-Крымский канал. / Каскад днепровских плотин грозит превратиться в «десятки Чернобылей» – глава украинских промышленников. / «В полном составе»: на Украине потребовали отставки правительства. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»