«На Россию давят из-за Украины», – Путин высказался о нападках на «Северный поток – 2»

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с лидерами фракций Госдумы объяснил нападки США и ряда других стран – партнеров Вашингтона на «Северный поток – 2».

По мнению главы государства, противники проекта по строительству газопровода хотят заставить Россию платить за их «геополитический проект» на Украине.

«Почему все так крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят Россию заставить платить за их геополитический проект на Украине, вот и все», – заявил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

«На самом деле все достаточно примитивно. Все просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живем», – констатировал он.

Ранее сегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток – 2». По сведениям источника газеты, стороны обсуждают будущее газопровода и угрозу новых санкций против участников строительства.

Ранее президент США Джо Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы, отметив, что позиция американской администрации в отношении проекта не изменилась.

В начале февраля официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен следить за реализацией «Северного потока – 2» и по необходимости будет принимать решение о введении новых санкций в отношении этого проекта.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. К настоящему времени, по словам вице-премьера России Александра Новака, прокладка трубы завершена на 95%.

Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 года после введения США санкций против компаний – владельцев судов-трубоукладчиков, задействованных в проекте. Строительство газопровода возобновилась в начале февраля текущего года. Укладку двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года. «Газпром» рассчитывает завершить строительство трубы в текущем году.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.02.21

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