США и Германия приступили к переговорам по «Северному потоку – 2»

Вашингтон инициировал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток – 2», пишет The Wall Street Journal. По данным издания, стороны обсуждают будущее газопровода, а также санкции в отношении участников строительства.

Представитель Минэкономэнерго ФРГ рассказала, что переговоры властей Германии с США по проекту «Северный поток – 2» проходят в закрытом режиме. В Вашингтоне в свою очередь заявили, что, несмотря на объявленные переговоры, позиция США Бв отношении проекта не изменилась.

Как писал «Новый День», строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года. Ранее было известно, что строительство трубопровода возобновится с 15 января, однако о сроках завершения работ ничего не сообщалось.

В обновленном сообщении также приводился список судов, задействованных на стройке: трубоукладчик «Фортуна» и строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и 8 февраля приступило к трубоукладке в водах Дании», – сообщал оператор стройки Nord Stream – 2.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.02.21

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