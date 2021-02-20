В Конгрессе США впали в ярость после отказа Белого дома ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

Госдепартамент США передал в Конгресс список организаций для введения санкций в отношении строящегося газопровода «Северный поток – 2». В нем нет европейских компаний – в перечне значатся лишь два российских субъекта, против которых уже действуют санкции, введенные предыдущей администрацией Белого года в январе этого года. Речь идет о судне-трубоукладчике «Фортуна» и его собственнике – компании «КВТ-Рус», сообщает Reuters. Таким образом, Госдеп решил отказаться от расширения санкционного списка по «Северному потоку – 2».

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса республиканец Майкл Маккол счел ответ администрации Джо Байдена «совершенно неадекватным». Политик подчеркнул, что завершение строительства газопровода будет «не что иным, как победой» российского президента Владимира Путина.

«Сегодняшние санкции совершенно неадекватны. Планы Конгресса ясны и не могут быть проигнорированы. Обязательные предписания, принятые при двухпартийной поддержке в последних двух оборонных бюджетах, предназначены для того, чтобы остановить завершение строительства российского трубопровода «Северный поток – 2», – говорится в заявлении конгрессмена, опубликованном в твиттере. Маккол отметил, что введение санкций в отношении «Фортуны» и «КВТ-Рус» не отвечает этим намерениям.

Ранее группа конгрессменов призвала госсекретаря США Энтони Блинкена изучить возможность введения ограничительных мер в отношении 11 российских судов и еще четырех иностранных. Законодатели полагают, что они связаны с укладкой газопровода.

Надо отметить, что президент США Джо Байден неоднократно называл «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы, отмечая, что позиция американской администрации в отношении проекта не изменилась.

В начале февраля официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен следить за реализацией «Северного потока – 2» и по необходимости будет принимать решения о введении новых санкций в отношении этого проекта.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. К настоящему времени, по словам вице-премьера России Александра Новака, прокладка трубы завершена на 95%. Любые попытки помешать проекту он назвал нерыночными методами конкуренции.

Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 года после введения США санкций против компаний – владельцев судов-трубоукладчиков, задействованных в проекте. Строительство газопровода возобновилась в начале февраля текущего года. «Газпром» рассчитывает завершить строительство трубы в 2021 году.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 20.02.21

В Германии указали на усталость России от «вечных упрёков» Запада. / Навального привезли в суд на заседания по двум уголовным делам. / Спецпроект «Нового Дня». Партии, которые мы выбираем (РЕТРОСПЕКТИВА). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»