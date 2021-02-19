Белый дом представил новый санкционный список по «Северному потоку – 2»

Администрация президента США представит Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, в документе оговариваются новые ограничения, которые будут касаться небольшого количества российских компаний. Также отмечается, что немецкие организации не подпадут под санкции.

По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен не намерен вводить санкции в отношении ФРГ, так как считает более важным найти дипломатическое решение вопроса. Напомним, что конгрессмены направили Блинкену письмо с требованием предоставить данные о дополнительных санкциях в «Северного потока – 2». Они указали в письме список с наименованиями судов, которые, «как предполагается, участвовали» в строительстве «Северного потока – 2» с момента вступления в силу американского оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Конгрессмены просят Госдеп предоставить им оценку деятельности перечисленных судов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.02.21

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