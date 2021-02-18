«Выживем!» – Кравчук посоветовал главе Нафтогаза поумерить эмоции

Заявления главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что закрытие «Северного потока – 2» – это «вопрос жизни и смерти» для Украины, необдуманны и эмоциональны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, Украина понесёт определённый ущерб от достройки газопровода «Северный поток – 2», однако относиться к этому надо спокойно.

«Сложности, конечно, для Украины будут, потому что будет сокращена возможность получать доходы с работы существующего газопровода. Он построен очень давно, но он в рабочем состоянии, и его можно использовать. Украина понимает желание России поставить Украину в еще более сложное положение, но я думаю, что при всех обстоятельствах Украина выживет, даже если произойдет худшее. Хотя я надеюсь, что здравый смысл возобладает.

Что касается заявлений (Коболева – прим.«НД»), люди их сейчас делают под воздействием эмоций, различных факторов. Заявления порой носят слишком эмоциональный характер, иногда агрессивный, иногда просто беспокойный. Все зависит от ситуации и человека. Поэтому я на разные заявления реагирую всегда очень спокойно», – приводит слова Кравчука «Национальная служба новостей».

Напомним, накануне глава «нафтогаза» Андрей Коболев назвал «Северный поток – 2» инструментом, чтобы сделать Украину беззащитной перед «российской военной агрессией». По его словам, украинская ГТС будет «частью системы обороны» Украины, пока через нее идет транзит российского газа в Европу.

По его мнению, «остановка «Северного потока – 2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти» для украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.21

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