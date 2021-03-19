США вновь добиваются прекращения строительства «Северного потока – 2»

Госдеп США в очередной раз предупредил компании, участвующие в строительстве российского газопровода «Северный поток – 2», о риске попадания под экономические санкции, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Любая компания, вовлеченная в строительство газопровода «Северный поток – 2», рискует подвергнуться санкциям США и должна немедленно прекратить работы», – заявил Блинкен.

По его словам, газопровод «является геополитическим проектом России», цель которого – «разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».

Ранее администрация президента США Джо Байдена приступила к изучению возможности введения санкций против компании-оператора проекта газопровода «Северный поток – 2». Чиновники рассматривают варианты дополнительных санкций, которые позволят заблокировать строительство газопровода.

Как писал «Новый День», в рамках разногласий с США по поводу строительства газопровода из России в Европу Германия хочет выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Власти ФРГ рассчитывают, что американская риторика в отношении проекта по строительству трубопровода изменится.

На сегодняшний день газопровод готов на 95%. При успешном стечении обстоятельств, проект может быть завершен к сентябрю. «Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что там думают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе для США», – сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.

Другой дипломат отметил, что Берлин рассчитывает на понимание Вашингтона в решении вопроса. Некоторые чиновники нынешней администрации США призывают рассмотреть возможность ослабления давления и продумать, как можно использовать проект в будущем в случае кризисов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.03.21

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