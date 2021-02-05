Итальянский сенатор призвал ЕС «мощно давить» на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский избрал неправильный и очень опасный путь в своей борьбе с политическими конкурентами. Закрытие сразу трёх оппозиционных телеканалов случай для Европы беспрецедентный.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член Сената Италии от Демократической партии Роберто Рампи, к которому обратились за комментарием журналисты одного из ликвидированных Зеленским телеканалов «112 Украина».

«Когда я впервые услышал эту новость, я был очень удивлен. Я не верю, что любое государство может закрыть любой тип информационной системы – ТВ, газету или интернет-канал, или что-то другое. Однозначно, нельзя закрывать все целиком и нельзя закрывать без тщательного юридического расследования.

Плюрализм точек зрения – это опора демократии. Здесь могут звучать очень критические, а может, и опасные или неприемлемые для кого-то вещи… Поэтому возможность выражать свою точку зрения – это фундаментально для демократии», – подчеркнул сенатор и заявил о необходимости солидарного политического давления ЕС на киевские власти.

«Я думаю, что западным политикам нужно что-то делать, надо мощно давить, чтобы украинская власть поняла: это неправильный и очень опасный путь. Мы действительно верим, что Украина – очень важная страна, в которой власть неоднократно менялась демократическим путем, и которая не должна идти этой очень опасной дорогой», – заключил Рампи.

Напомним, накануне президент Зеленский своим указом запретил вещание трёх украинских телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZIK), обвинив их в рапространении «российской пропаганды». Претензии к телеканалам возникли после того, как они показали в своих эфирах обращение Путина к россиянам, а также выпустили сюжеты о 75-летии Победы и о российской вакцине от коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.21

«Тюрьма – тоже причина»: главам крымских муниципалитетов подсказали, как можно уклониться от исполнения нацпроекта. / Граждан Украины начали штрафовать за посещение Крыма. / Крым вошел в число регион с наибольшим ростом безработицы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»