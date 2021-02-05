Украинские неонацисты составляют чёрные списки журналистов запрещённых Зеленским телеканалов

Обвиняемый в убийстве известный на Украине неонацист Сергей Стерненко призвал сторонников публиковать данные «пророссийских журналистов» трёх запрещённых президентом Зеленским телеканалов для расправы над ними.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», радикал создал группу в интернете, где каждый желающий может разместить личные данные сотрудников заблокированных телеканалов.

«Есть мысль создать реестр всех, кто помогал вести против нас информационную войну, и распространить эти данные среди широкой общественности, чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу», – написал у себя в Фейсбуке Стерненко.

«База данных» группы стала быстро пополняться сведениями о неугодных журналистах.

Некоторые фотографии телеведущих помечены наискосок в углу чёрной траурной лентой, что свидетельствует о намерении совершить над ними физическую расправу.

Напомним, накануне президент Зеленский своим указом запретил вещание трёх украинских телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZIK), обвинив их в рапространении «российской пропаганды». Претензии к телеканалам возникли после того, как они показали в своих эфирах обращение Путина к россиянам, а также выпустили сюжеты о 75-летии Победы и о российской вакцине от коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.02.21

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