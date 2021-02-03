На Украине объявили Зеленского диктатором и обратились в ЕС

Ликвидация президентом Зеленским сразу трёх оппозиционных телеканалов является актом откровенной цензуры, узурпации власти и механизмом установления диктатуры в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», один из членов которой, Тарас Козак, является основным бенифициаром трёх неугодных команде Зеленского телеканалов.

«Идя по пути коррупции, кражи денег, поднимая тарифы на газ для населения, преследуя русскоязычных граждан и поддерживая национал-радикалов, Зеленский не мог проигнорировать свободу слова тех средств массовой информации, которые выступали с обоснованной критикой его действий.

Это решение, автоматически переводящее Украину в число диктатур, свидетельствует лишь о полном банкротстве действующей власти, реальности катастрофического падения рейтинга лично Зеленского и партии «Слуга народа». Решение президента Зеленского полностью противоречит действующему законодательству.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак является гражданином Украины, потому решение, принятое Зеленским, – грубейшее, вопиющее нарушение украинского законодательства, поскольку действие Закона Украины «О санкциях» на них не распространяется. Законы и Конституция Украины (статья 62) прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами Президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что умышленные, преступные действия Зеленского, который провалился как лидер государства, – это попытка расправы над оппозиционной политической силой, согласно данным социологических опросов являющейся лидером политических симпатий.

Представители политических сил Украины, гражданского общества и мыслящие граждане должны отдавать себе отчет в том, что власть Зеленского твердо встала на путь узурпации власти, установления диктатуры, уничтожения оппозиции и расправы над свободой слова.

Мы обращаемся к международным организациям и их мониторинговым миссиям в Украине, дипломатическим представительствам с призывом решительно осудить диктаторские действия Зеленского. Указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ», – говорится в заявлении оппозиционной партии

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.02.21

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