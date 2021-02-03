Ликвидированные Зеленским украинские телеканалы выступили с совместным заявлением

Указ президента Украины Владимира Зеленского о ликвидации трёх неугодных телеканалов является политической расправой и попыткой власти закрыться от горькой правды.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в совместном заявлении руководства телевизионных каналов.

«Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Действуя по прямой указке президента, Совет национальной безопасности (СНБО) Украины по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга «Новости».

Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ.

Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах».

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Обращаемся к президенту Украины: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся. Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь.

А мы продолжим говорить правду гражданам Украины», – говорится в заявлении, опубликованном на сайтах телеканалов.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом аннулировал лицензии сразу трём оппозиционным телеканалам – «112», «NewsOne» и «ZIK».

Кроме того, Зеленский ввёл персональные санкции против основного бенефициара телевизионных каналов, депутата Верховной рады от «Оппозиционной партии – За жизнь» Тараса Козака.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.02.21

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