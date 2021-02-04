Великобритания и США приветствовали ликвидацию оппозиционных телеканалов на Украине

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс поддержала закрытие президентом Владимиром Зеленским трёх неугодных телеканалов, принадлежащих депутату от оппозиционной партии.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она написала в своём Твиттере.
Симмонс заявила, что этот решение «способствует плюрализму мнений» и призвано решительно «противодействовать дезинформации», имеется в виду – российской.
«Я приветствую решительные действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа», – написала Мелинда Симмонс.
Ранее указ Зеленского о прекращении вещания телеканалов поддержала посол США на Украине Кристина Квин.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 04.02.21
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