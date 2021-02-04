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Четверг, 4 февраля 2021, 13:27 мск

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Великобритания и США приветствовали ликвидацию оппозиционных телеканалов на Украине

Мелинда Симмонс. Фото: novosti.ua

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс поддержала закрытие президентом Владимиром Зеленским трёх неугодных телеканалов, принадлежащих депутату от оппозиционной партии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она написала в своём Твиттере.

Симмонс заявила, что этот решение «способствует плюрализму мнений» и призвано решительно «противодействовать дезинформации», имеется в виду – российской.

«Я приветствую решительные действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа», – написала Мелинда Симмонс.

Ранее указ Зеленского о прекращении вещания телеканалов поддержала посол США на Украине Кристина Квин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.21

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