Огневая мощь Украины навевает грусть – киевский эксперт

Украина не обладает серьёзными вооружениями, чтобы противостоять России в войне. Кроме того, хвалёный «украинский боевой дух» царит исключительно в интернете среди «диванного» воинства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

«Я не уверен, что увеличивается количество людей, готовых взять в руки оружие. Социология говорит об этом? Увеличивается количество людей, заявляющих в сетях или социологам, что они готовы брать в руки оружие. Давайте не путать. Мы же знаем разницу в социологии...

Нет у них такой готовности... Это эффект, который в шутку называется «мысленно беспощаден к врагам». Преимущественно «диванное войско».. Тем более, украинская армия, тот же Кривонос (украинский генерал – прим. «НД»), которого уж точно нельзя отнести к предателям, он же говорит о неготовности, катастрофическом соотношении сил.

Это хорошо диванным воинам, которые пишут «3 к 1» или «1 к 3» (соотношение сил при наступлении и обороне – прим. «НД»). Вы в чём считаете? В людях или в огневой мощи? Ну, так в огневой мощи всё очень печально», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.04.21

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