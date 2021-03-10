Повторение 2014 года: польские и литовские наёмники вернулись в Донбасс

Киев активно готовится к возобновлению широкомасштабных боевых действий в Донбассе. Об этом, кроме подтягивания тяжёлых вооружений к линии фронта, свидетельствует возвращение в зону боевых действий польских и литовских наёмников, действовавших во время активной фазы войны в 2014-2015 годах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Процесс мирного урегулирования осложняет систематическое привлечение киевскими властями иностранных наёмников и военных инструкторов НАТО. По данным наших источников, в зону ответственности 80 отдельной бригады ВСУ в район н.п. Геевка прибыла группа иностранных военных.

На сегодняшний день наёмники проходят службу в так называемой Литовско-польско-украинской бригаде под командованием полковника Дмитрия Братишко...

Исходя из полученной информации, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время стоит ожидать увеличения провокаций со стороны ВСУ в отношении ЛНР», – приводит слова Филипоненко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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