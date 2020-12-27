Зеленскому советуют создавать заградотряды для бегущих с фронта мобилизованных женщин

Идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всех граждан страны, независимо от пола, в случае войны с Россией – несостоятельна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорят украинские военные, комментируя заявление Зеленского о будущем призыве на войну с Россией «и мужчин, и женщин».

«Как показал опыт мобилизаций первых лет АТО, это никудышная затея. Мобилизованные не хотят воевать. Армия мобилизованных по всеобщему принципу – это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади. Но для начала пусть Зеленский ответит на вопрос: где взять для мобилизованных обмундирование, продовольствие, оружие и боеприпасы? Где их разместить?», – цитирует украинское издание «Страна.УА» одного из офицеров, воевавших в Донбассе.

С ним согласен бывший начальник штаба АТО в Донбассе генерал Сергей Кривонос.

«В окружении Зеленского рассказывают президенту, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, – мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет... Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч», – заявил Кривонос.

Напомним, ранее журналисты спросили президента Украины, что он намерен предпринять, если случится война с Россией.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – ответил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.12.20

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