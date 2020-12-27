Слова Зеленского о всеобщей мобилизации свидетельствуют о скором молдавско-украинском ударе по Приднестровью – Стрелков

Президент Украины не зря заговорил о всеобщей мобилизации в случае «военного вторжения России со стороны Крыма». Молдова и Украина готовят совместную военную операцию по захвату Приднестровской Молдавской Республики, чему активно воспротивится Москва.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил бывший командир донецкого ополчения, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Напомним, недавно избранный президент Молдовы Майя Санду несколько раз категорически потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья, а Киев пообешал содействовать Кишинёву в давлении на Тирасполь.

«Очень вероятный сценарий, поставя себя на место противника (Украины), я бы ударил по Приднестровью. Причем, с Молдовой. То есть, Зеленский договорился, там сказали, чтобы украинские войска просто оказывали содействие.

Можно разыграть так, что зайдут типа по одному молдавскому военному в каждый батальон украинский, всех переоденут в молдавскую форму также, как турки переодели своих наемников из Сирии в форму азербайджанской пограничной стражи. (Реально там воевали сирийские боевики, их полторы-две тысячи, они были одеты в форму не армии, а именно пограничной службы Азербайджана).

Ну здесь то же самое – оденут хохлов, нашлепают им нашивки, все будут все понимать, но формально не пойман – не вор. А ловить-то кто будет? Какое-нибудь ОБСЕ, а ОБСЕ сделает вид, что не видит. Оно только выстрел со стороны русских называет артобстрелом, а украинский артобстрел оно в упор не замечает никогда.

Что делает в этой ситуации РФ? Обтекает. А если не обтекает? Там официальные миротворцы, там две трети граждан России.

Почему вчера Зеленский заговорил об ударе со стороны Крыма? Он, что, ждет, что завтра из Крыма начнется наступление на Киев? Нет. Но именно в момент, когда наносится удар по Приднестровью или по Донбассу, или одновременно, причем, в глазах мирового сообщества «Молдова восстанавливает свою территориальную целостность», а Украина ей «оказывает содействие», и на Донбассе «Украина восстанавливает просто свою территориальную целостность», не более того», – приводит слова Стрелкова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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