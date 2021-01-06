«Это только начало» – президенты Молдовы и Украины решили обнявшись идти в ЕС

Новый президент Молдовы Майя Санду собирается совершить свою первую зарубежную поездку на Украину. Главной повесткой встречи станут «вопросы безопасности в регионе» и «совместные усилия для сближения с ЕС».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом молдавский президент заявила в интервью DW.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет помогать Кишинёву добиваться вывода «российских войск» из Приднестровья.

Во время своего визита в Киев Санду собирается говорить с Зеленским о «делимитации границ». Отметим, что между Украиной и Молдовой пролегает, в основном, граница Приднестровья.

«В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским, президентом Украины, и это только начало... Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года, и нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы.

Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ... То есть конкретные вопросы», – подчеркнула Санду.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.01.21

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