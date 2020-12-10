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Пятница, 11 декабря 2020, 02:01 мск

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Украина на пару с Молдовой собралась выдавливать российских миротворцев из Приднестровья

Фото: noi.md

Киев будет помогать Кишинёву добиваться вывода «российских войск» из Приднестровья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья», – заявил глава МИД Украины.

Напомним, 30 ноября избранный президент Молдовы Майя Санду в очередной раз заявила о необходимости полного вывода российских военных из Приднестровья. Она настаивает на замене миротворцев из России гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

Заявление избранного президента Молдавии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье.

«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации», – подчеркнул пресс-атташе Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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