Украина на пару с Молдовой собралась выдавливать российских миротворцев из Приднестровья

Киев будет помогать Кишинёву добиваться вывода «российских войск» из Приднестровья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья», – заявил глава МИД Украины.

Напомним, 30 ноября избранный президент Молдовы Майя Санду в очередной раз заявила о необходимости полного вывода российских военных из Приднестровья. Она настаивает на замене миротворцев из России гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

Заявление избранного президента Молдавии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье.

«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации», – подчеркнул пресс-атташе Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.12.20

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