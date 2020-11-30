Санду настаивает на уходе России из Приднестровья. Реакция Кремля

Избранный президент Молдавии Майя Санду в очередной раз заявила о необходимости полного вывода российских военных из Приднестровья. Она настаивает на замене миротворцев из России гражданской миссией под эгидой ОБСЕ

По словам Санду, в Приднестровье есть две группировки российских войск. «Первая – это Оперативная группа войск России. У нас нет соглашения о нахождении этих войск, и позиция Молдовы – в том, чтобы они были выведены, как и вооружения и боеприпасы, которые они охраняют», – цитируют политика «Sputnik Молдова» и «Интерфакс».

Как отметила избранный президент Молдавии, вторая часть российских военнослужащих – это миротворческая миссия, которая находится в Приднестровье по соглашению от 1992 года. По ее словам, эта миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ, потому что в Приднестровье «нет никаких военных угроз». При этом Санду заявила о готовности обсуждать с Москвой будущее миротворческой миссии.

Ранее избранный президент Молдавии уже делала заявление о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Действующий глава республики Игорь Додон счел это серьезной ошибкой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва рассматривает слова Санду как подрыв процесса мирного урегулирования в регионе.

Сегодня заявление избранного президента Молдавии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье.

«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации», – цитирует пресс-атташе Кремля RT. По его словам, российская сторона рассчитывает на обсуждение вопроса о миротворцах и отсутствие «каких-либо резких движений».

Песков также сообщил, что контакты с командой Санду идут на дипломатическом уровне.

Кишинев, Москва, Наталья Петрова

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