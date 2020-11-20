Санду потребовала ухода России из Приднестровья и отказалась погашать газовые долги

Избранная президентом Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что Кишинев не будет платить за поставленный в Приднестровье российский газ, и выступила за полный вывод российских войск из непризнанной республики. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами. Мы его не признаем. Он не является долгом Молдовы», – заявила Санду, отметив, что этот вопрос молдавские власти будут обсуждать и решать с Россией.

При этом она высказалась за мирное решение приднестровского конфликта. «Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение», – заявила Санду, подчеркнув, что «это должно быть решение, которое подходит всей Молдове». Политик добавила, что для этого должен быть разработан план действий и согласован «со всеми политическими силами и с обществом».

«Я понимаю, что это очень непростая задача, но простого решения здесь нет», – подчеркнула она.

Санду в то же время заявила, что мягкий подход в переговорах по приднестровскому урегулированию не был успешным. «Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей… Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее. Но, несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли», – констатировала политик.

Избранный президент при этом заявила, что статус Приднестровья после реинтеграции еще должен быть найден. Санду выступила против федерализации Молдавии, ранее предложенной нынешним президентом республики Игорем Додоном.

«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы», – заключила политик, подчеркнув, что «мы будем об этом говорить и дальше».

Как сообщал «Новый День», по итогам второго тура выборов президента Молдавии, состоявшего 15 ноября, экс-премьер республики, лидер проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 57,75% голосов. Ее главный конкурент, действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Он не признал итоги голосования, но уже поздравил Санду с победой. Сегодня ЦИК Молдавии утвердил окончательные итоги выборов и победу Санду, после чего Конституционный суд должен признать или не признать результаты голосования.

Напомним, что сразу после второго тура выборов Санду заявила о готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным. Особой темой для обсуждения она назвала «приднестровское урегулирование и вывоз российского вооружения и боеприпасов».

Ранее политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов предупредил, что Санду будет настаивать на выводе российского военного контингента из Приднестровья. Он также отметил, что проигрыш Додона на президентских выборах будет означать «разморозку» приднестровского конфликта.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.11.20

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