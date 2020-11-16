Вывод российских военных из Приднестровья и гонения на русский язык: эксперт о перспективах при новом президенте Молдавии

В Молдавии, где во втором туре президентской кампании победила прозападный политик Майя Санду, скоро начнутся гонения на русский язык. Как считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, уже в ближайшее время мы также услышим требования вывести российский военный контингент из Приднестровья. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Комментируя итоги второго тура выборов в Молдавии, Фетисов отметил возросшую явку избирателей на зарубежных участках, что позволило Санду одержать такую сокрушительную победу. «Первое, что бросается в глаза, это явка, которая очень сильно возросла, особенно за рубежом. Голоса из этих участков считались в последнюю очередь, там разрыв между Санду и Додоном для действующего президента оказался катастрофическим. Экзитполы фирмы, которую пригласил сам Додон, показывали разницу в 10%, но по первым результатам разница в пользу Санду была около 3%, а итоговый разрыв зафиксирован за счет зарубежных участков», – пояснил политолог.

Вместе с тем Фетисов обратил внимание на странные действия и заявления проигравшего выборы президента Молдавии Игоря Додона. «Что касается того, «сливал» Додон свою кампанию или нет – этого исключать нельзя. Как раз его риторика показывает, что такие предположения не лишены основания. Перед вторым туром он делал откровенно радикальные заявление: если выборы будут проиграны, то стоит ожидать со стороны социалистов акции протеста, что будет выводить людей на улицы, оспаривать победу Санду, если она состоится. Когда она состоялась, Додон практически моментально признал ее победу и призвал избегать акций протеста», – констатировал эксперт.

При этом политолог выразил уверенность, что в ближайшей перспективе в Молдавии нужно ожидать серьезные политические процессы. «Сейчас ключевой для Молдавии этап будет заключаться в выборах в парламент, которые наверняка будут досрочными. Сторонники Санду будут делать все, чтобы закрепить свой успех и получить возможность формировать правительство. Логика очень простая: чем раньше состоятся парламентские выборы, тем больше шансов у них получить там большинство. Чем больше времени пройдет, тем больше шансов, что начнут всплывать ошибки Санду, которые будут использоваться против нее», – прогнозирует Фетисов.

Эксперт пояснил, что сторонникам Санду не удастся проводить свои решения без большинства в парламенте. «Вся борьба будет за парламент. Де-факто без него существенных шагов Санду сделать не может», – подчеркнул он и добавил, что избирательная кампания может состояться зимой или весной 2021 года.

Как полагает Фетисов, до этого времени Санду, которая в своей предвыборной кампании ориентировалась на Европу, вероятнее всего, будет активно встречаться с лидерами зарубежных государств. «Она будет демонстрировать получение финансовой помощи и подавать это как свои достижения», – сказал политолог.

«Мы однозначно сейчас услышим позицию Санду по тем сферам, где она может влиять. Она будет настаивать на выводе российского военного контингента из Приднестровья, и оказывать давление на те сферы, которые связаны с русским языком – преподавание, в первую очередь, в школах. Мы увидим это в ближайшее время», – заключил Фетисов.

Как сообщал «Новый День», по итогам второго тура выборов президента Молдавии, состоявшего накануне, экс-премьер республики, лидер проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 57,75% голосов. Ее главный конкурент, действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Он не признал итоги голосования и пообещал их опротестовать, но уже поздравил Санду с победой.

Москва, Александра Быстрицкая

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