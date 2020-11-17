Началось: Санду готова обсудить с Путиным «вывоз российского вооружения и боеприпасов» из Приднестровья

Председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду, победившая на президентских выборах в Молдавии, заявила о готовности к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным. Особой темой для обсуждения она назвала «вывоз российского вооружения и боеприпасов» из Приднестровья.

«У нас обширная повестка дня. Это и вопрос возобновления молдавского экспорта, а также предоставления хороших условий для работающих в России граждан Молдовы и подписание соглашения о социальной защите этих граждан. Отдельный вопрос в повестке дня – приднестровское урегулирование и вывоз российского вооружения и боеприпасов», – цитирует Санду «Интерфакс».

Избранный президент Молдавии отметила, что в ближайшие дни намерена встретиться с послом России Олегом Васнецовым, чтобы начать обсуждение этих вопросов.

Кроме этого, Санду подчеркнула, что особо внимание намерена уделять социальной повестке и праве молдаван на «родной язык». «Я взяла обязательство перед гражданами, и я буду их выполнять. Это касается и социальных вопросов, и экономики, и безопасности граждан, и защиты их прав и свобод. Для меня очень важны эти ценности, в том числе, что касается права выборы граждан на язык обучения, права учиться на родном языке», – сказала Санду.

Как сообщал «Новый День», по итогам второго тура выборов президента Молдавии, состоявшего накануне, экс-премьер республики, лидер проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 57,75% голосов. Ее главный конкурент, действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Он не признал итоги голосования, но уже поздравил Санду с победой.

Накануне политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов в комментарии РИА «Новый День» предупредил, что Санду будет настаивать на выводе российского военного контингента из Приднестровья, и «оказывать давление на те сферы, которые связаны с русским языком – преподавание, в первую очередь, в школах». Ранее эксперт также отмечал, что проигрыш Додона на президентских выборах будет означать усиление позиций ЕС в регионе и «разморозку» приднестровского конфликта.

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