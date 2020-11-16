В Молдавии завершился второй тур президентских выборов, в котором приняли участие более 50% избирателей. По данным «Интерфакса», после обработки 98% протоколов лидирует председатель оппозиционной партии «Действие солидарность» Майя Санду с результатом 54% голосов. Действующий президент Игорь Додон набрал 46%. Своими впечатлениями о результатах голосования в соцсетях поделился политконсультант Андрей Перла.

«Зла не хватает. Двоечники-бракоделы из «политического блока». Портят все, за что берутся.

В Молдавии ничего удивительного не произошло: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Теперь начнем рассказывать о Санду, что она соросовская, училась в штатах и гражданка Румынии. Таким тоном, как будто только что об этом узнали. И с таким выражением лица, как будто ее победа – неожиданное следствие адского заговора.

А ее победа – следствие даже не импотенции, а полного отсутствия целеполагания российской имперской политики. Был в Молдавии вроде как «свой», наш, пророссийский президент. Отлично. Что он делал, пророссийский, последние хотя бы два года? Зачем он был нам нужен? В чем его пророссийскость? В чем его поддержка Россией, в чем его поддержка России и что Россия дала его стране за эту поддержку? И главное, зачем России Молдавия? В трёх коротких фразах, понятно избирателю? А?!

Не даёт ответа. Ни сложного, ни простого. Раз так, пропаганда «гражданства Евросоюза» и «демократии» побеждает. Не потому, что российская пропаганда хуже. А потому, что её нету.

А нахрена? У нас же там свой президент! Мы ему даже послали политтехнологов в помощь.

Тихие идиоты».

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

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