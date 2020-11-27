МИД РФ отреагировал на антироссийский демарш Санду

В МИД России прокомментировали заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, выступившей за полный вывод российских миротворцев из Приднестровья. На Смоленской площади рассматривают слова Санду как подрыв процесса мирного урегулирования в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», – сказала она (цитата по РИА «Новости»), напомнив, что российские миротворцы присутствуют в Приднестровье уже 25 лет в Приднестровье. Все это время в непризнанной республике «сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы», подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД РФ отметила, что «мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта, но пока до этого далеко».

Ранее избранная президентом Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила в интервью «Европейской правде», что Кишинев не будет платить за поставленный в Приднестровье российский газ, и высказалась за полный вывод российских войск из непризнанной республики. При этом она выступила против федерализации Молдавии, ранее предложенной нынешним президентом республики Игорем Додоном.«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы», – заключила политик.

Российские политики жестко отреагировали на данное заявление. Они отметили, что выступление Санду было предсказуемым и отметили, что это первый шаг к дестабилизации Молдавии и всего региона.

Добавим, накануне Санду в интервью телеканалу Молдова 1 вновь выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья. «Эта оперативная группа российских войск должна уйти, вооружения должны быть вывезены. И да, я буду продолжать эту политику», – заявила она (цитата по sputnik.md), добавив, что не намерена встречаться с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.11.20

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