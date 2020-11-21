«Глупо, нагло, но ее ради того и ставили»: в России резко отреагировали на заявления избранного президента Молдавии

В России жестко отреагировали на заявление избранной президентом Молдавии Майи Санду об отказе платить за поставленный в Приднестровье российский газ и требовании вывести миротворцев из непризнанной республики. Российские политики, ученые и журналисты обратили внимание, что Санду действует в рамках рекомендаций США, поэтому ее выступление было предсказуемым, и отметили, что это первый шаг к дестабилизации Молдавии и всего региона.

Вывод российских миротворцев из Приднестровья может привести к возобновлению военных действий, уверен член Совета Федерации Андрей Климов. «Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется, – заявил сенатор в комментарии НСН. – Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому – ни Европейскому союзу, ни остальной части территории Молдовы, ни даже соседней Украине. Там тоже могут быть разные последствия от такого рода воспламенения этой замороженной сегодня конфликтной территории».

Как сказал Климов, российский военный контингент расположен в ПМР «исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность». По его словам, Россия готова решать все возникающие вопросы в политико-дипломатической плоскости, а Санду следует рекомендациям США.

«У меня нет особых сомнений, что победитель нынешних выборов при всей ее риторике о необходимости сохранить баланс все-таки пытается действовать так, как рекомендуют американцы. Она, кстати, получала образование в Америке, это тоже не следует забывать. Однако следует обратить внимание, что есть еще объективная реальность», – отметило сенатор.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков солидарен с коллегой. «Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тыс из них – наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», – заявил политик в твиттере.

Ученый-востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале назвал Саду «Эллочкой-людоедкой» и отметил, что таких руководителей государств «довольно однотипных американское начальство ставит».

«Высказалась она предсказуемо. Глупо, нагло, но её ради того и ставили, – считает эксперт. – Российские войска из Приднестровья убрать. Никакой конфедерации с ним Кишинёву не создавать. За газ для Приднестровья долги России не платить. Ну, и по мелочи, чего там у неё набралось. Не очень много. Не Сенека, не Спиноза и даже не женский вариант Зеленского. Тот побойче был, поговорливее».

По мнению Сатановского, задача у таких глав государств простая: уничтожить все постсоветское, разорвать связи с Россией, «все, что напоминает об их прошлом за последние 300 лет, уничтожить».

«Внимания на них обращать – много чести, хотя учитывать стоит, – подчеркнул эксперт. – А то совсем обнаглела девица. <…> Как говорил в таких случаях Остап Бендер: «Сигуранца проклятая»! – и ведь прав был, великий герой Ильфа и Петрова! Наверное, если бы он на президента Молдавии пошёл, мы б с ним договорились. А с этой Эллочкой-людоедкой – не о чем».

Как считает известный писатель, член экспертного совета политической партии «За правду» Николай Стариков считает, что вывод российских миротворцев из Приднестровья станет первым шагом к дестабилизации страны и региона.

Военный обозреватель «МК» Виктор Баранец заявил, что в случае противостояния «мы позволим Санду выползти из-под молдавской лавки и тихим голосом прошептать: «Можно ли нам с Кремлём вежливо поговорить?».

Избранному президенту Молдавии Баранец посоветовал «не брать на себя повадки ковбоя Трампа, а понимать, с какой страной вы разговариваете». «И с Россией так разговаривать этой девушке мы никогда не позволим. Я считаю, что на этом конфликте Санду будет очень долго спекулировать. Но она расшибёт об него и лоб. Потому что российская оперативная группа и шага не сделает только по воле этой европеизированной дамы», – цитирует Баранца телеканал «Царьград».

Как сообщал «Новый День», избранная президентом Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что Кишинев не будет платить за поставленный в Приднестровье российский газ, и выступила за полный вывод российских войск из непризнанной республики. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами. Мы его не признаем. Он не является долгом Молдовы», – заявила Санду, отметив, что этот вопрос молдавские власти будут обсуждать и решать с Россией.

Москва, Алевтина Белова

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