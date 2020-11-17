Последствия Карабаха: Россию заставят выбирать между Донбассом и Приднестровьем

Карабахский мирный договор, который многими воспринят как поражение России, может «аукнуться» Москве в ближайшей перспективе. Как считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, геополитические оппоненты наверняка не упустят шанс снова надавить на РФ и вынудить Кремль выбирать между Донбассом и Приднестровьем. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

По оценке Фетисова, карабахский конфликт значительно подкосил авторитет Москвы. «В Карабахе наглядно увидели, что давить на Россию возможно. Это может послужить стимулом для обострения на Донбассе», – сказал он.

При этом эксперт обратил внимание, что после победы в Молдавии прозападного кандидата Майи Санду возможна «разморозка» приднестровского конфликта. Фетисов полагает, что будущее Приднестровья во многом будет зависеть от ситуации в Донбассе, и Москве придется выбирать между непризнанными республиками.

«Приднестровье оказывается между двух огней – с одной стороны Молдова, с другой – Украина, а общей границы с Россией нет. Этот фактор может использоваться. Россию сейчас будут однозначно понуждать к выбору – уступить Донбасс или Приднестровье. Будут переговоры. В любом случае, оппоненты России не упустят такой шанс», – уверен Фетисов.

Напомним, по итогам второго тура выборов президента Молдавии экс-премьер, лидер проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 57,75% голосов. Ее главный конкурент, действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Он пообещал опротестовать результаты выборов, но при этом поздравил Санду с победой.

Ранее в комментарии РИА «Новый День», Фетисов отмечал, что победа Санду на выборах автоматически «запускает процесс по интеграции Молдовы в Евросоюз». «Но Евросоюзу Молдавия без Приднестровья – самого крупного промышленного и стратегически важного региона – не нужна», – уточнил он, подчеркнув, что давление Кишинева на Приднестровье может послужить началом «разморозки» конфликта.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.11.20

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