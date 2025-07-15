российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 июля 2025, 18:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Ультиматум Трампа выгоден России – эксперт

Архив. Фото: сайт Белого дома

Ультиматум президента США Дональда Трампа с жесткими заявлениями в адрес России на самом деле выгоден Москве. Такое мнение высказал политолог, глава консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, решения Вашингтона негативным образом отразятся на Европе.

«Весь парадокс т.н. «ультиматума Трампа» в том, его последствия для России неочевидны, но очевидны для ЕС. Какие ещё санкции Трамп собрался вводить против РФ? Будут ли они болезненны для российской экономики или окажутся декоративными? Это ещё открытый вопрос», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

В то же время Фетисов обратил внимание, что «ЕС теперь придется тратить на поддержку Украины, оплачивая американские счета, в разы больше».

«И если вспомнить, что одна из основных целей СВО заключается в том, что ослабить экономические возможности ЕС и вынудить вести переговоры с Россией, то «ультиматум Трампа» очень выгоден Москве. По крайней мере, в ближайшие 50 дней», – подчеркнул он.

Напомним, накануне американский лидер заявил о намерении ввести новые санкции против России и пообещал киевскому режиму американское оружие на миллиарды долларов, которые оплатит ЕС.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

В Белом доме опровергли данные о призывах Трампа наносить удары по Москве / В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств / Трамп рассматривал возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk / Трамп признал паузу в поставках оружия на Украину / Это логично: за американское оружие для Киева будет платить ЕС / Трамп дал Путину 50 дней: пригрозил 100-процентными пошлинами и пообещал оружие Киеву на миллиарды долларов / Западные СМИ: Трамп готовит новый план поставок оружия на Украину, включая крылатые ракеты / В США четыре человека пострадали при стрельбе на встрече выпускников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина, Фетисов Дмитрий,