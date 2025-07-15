Ультиматум Трампа выгоден России – эксперт

Ультиматум президента США Дональда Трампа с жесткими заявлениями в адрес России на самом деле выгоден Москве. Такое мнение высказал политолог, глава консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, решения Вашингтона негативным образом отразятся на Европе.

«Весь парадокс т.н. «ультиматума Трампа» в том, его последствия для России неочевидны, но очевидны для ЕС. Какие ещё санкции Трамп собрался вводить против РФ? Будут ли они болезненны для российской экономики или окажутся декоративными? Это ещё открытый вопрос», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

В то же время Фетисов обратил внимание, что «ЕС теперь придется тратить на поддержку Украины, оплачивая американские счета, в разы больше».

«И если вспомнить, что одна из основных целей СВО заключается в том, что ослабить экономические возможности ЕС и вынудить вести переговоры с Россией, то «ультиматум Трампа» очень выгоден Москве. По крайней мере, в ближайшие 50 дней», – подчеркнул он.

Напомним, накануне американский лидер заявил о намерении ввести новые санкции против России и пообещал киевскому режиму американское оружие на миллиарды долларов, которые оплатит ЕС.

Москва, Анастасия Смирнова

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