Трамп дал Путину 50 дней: пригрозил 100-процентными пошлинами и пообещал оружие Киеву на миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России на фоне уже существующих запретительных санкций, которые и так фактически свернули взаимную торговлю. Американский лидер также пообещал военную поддержку Киеву на миллиарды долларов.

Трамп уточнил, что санкции против РФ будут введены через 50 дней, если Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования конфликта на Украине.

«Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», – пояснил Трамп (цитата по ТАСС) на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад», – отметил американский лидер, имея в виду договоренности относительно урегулирования конфликта на Украине.

При этом Трамп заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.

«Цель этого заявления в том, чтобы сказать: у нас заключена очень крупная сделка. На миллиарды долларов – военное оборудование будет закуплено у США, поступит НАТО и другим союзникам и быстро окажется на поле боя. Украина его примет», – сказал он.

Президент США уточнил, что поставки американского оружия Киеву будут включать в себя 17 комплексов систем Patriot.

«Будет поставляться все, Patriot, полный комплект с батареями. Некоторые будут отправлены очень скоро в течение нескольких дней. У нас есть одна страна, которая готовит отправку 17 комплексов Patriot, ей они не нужны. Так что мы работаем над сделкой, по которой все 17 [систем] или большая часть из 17 отправится в зону боевых действий», – заявил Трамп.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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