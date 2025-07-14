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Это логично: за американское оружие для Киева будет платить ЕС

Фото: официальный сайт НАТО

Поставки американского оружия на Украину будут осуществляться за счет европейских членов НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, назвав это решение «совершенно логичным».

Об этом Рютте заявил в ходе открытой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Это совершенно логично. Европа должна выступить вперед. Я говорил со многими лидерами. Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и многие другие страны будут участвовать», – заявил Рютте.

«НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, и боеприпасы. Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», – уточнил генсек альянса.

В свою очередь, Трамп заявил, что США намерены «продать НАТО оружия на миллиарды долларов».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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