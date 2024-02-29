Кадровые перестановки назрели: Путин дал однозначный сигнал «элите»

В руководстве России возможны серьезные кадровые перестановки – в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин прямым текстом выразил неудовлетворенность процессами в важных для себя темах демографии, кадровой политики и развития регионов. Такое мнение высказал глава консалтингового агентства NPR, политолог Дмитрий Фетисов.

«Абсолютно нелогично называть данное Послание «раздачей социальных ништяков». Путину просто нет смысла это делать при его текущих рейтингах и текущей политической ситуации в России. Так же как нелогично считать выступление Президента «Посланием милитаризации». Ведь тезис про «гонку вооружения» появился не просто так, как и призыв к качественному развитию вооружения. Да и сама демонстрации военной мощи РФ на фоне регулярных заявлений и рассуждений Путина о геополитических процессах в мире говорит о том, что он категорически не хочет применять оружие», – отметил Фетисов в своем телеграм-канале.

Политолог считает, что нынешнее обращение Путина является разъяснением прошлогоднего с негативными последствиями для тех, кто проигнорировал выполнение обозначенных главой государства задач. «Послание-2024 – прямое продолжение «Послания развития – 2023», но с разжевыванием для тех, кто не понял (а не поняли прошлое Послание очень многие). А вот тот факт, что Путин уже не «между строк», а прямым текстом выражает неудовлетворенность процессами в важных для себя темах демографии, кадровой политики, развития регионов говорит о том, что во время «большой перерассадки» серьезно «полетят головы», а Система столкнется с небывалым для себя уровнем политической турбулентности», – заявил он.

«У Путина явно есть ресурсы для таких действий, и сейчас, он дает многим слушателям Послания последний шанс проявить себя», – заключил Фетисов.

Примечательно, что в Послании президент РФ дал однозначно понять, что кадровым резервом России являются участники специальной военной операции, которые доказали свою преданность Родине, а представители так называемой «элиты» дискредитировали себя.

«Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов, они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», – подчеркнул глава государства.

При этом Путин пояснил, что именно эти люди «должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube