Аресты «серых генералов»: в России возможны новые громкие разоблачения

Арест экс-министра культуры Москвы Александра Кибовского стал логичным продолжением серии антикоррупционных расследований, начавшихся ранее в министерстве обороны с задержания теперь уже бывшего замминистра Тимура Иванова. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его мнению, в нынешней ситуации можно ожидать новых разоблачений «теневых генералов» и в других структурах власти.

«После того, что произошло в Минобороны, после задержания Иванова и последующих арестов, были основания считать, что пойдут задержания и других влиятельных фигур в различных ведомствах. В этом плане Кибовский как раз попадает в такую категорию – такой «теневой генерал» культуры», – пояснил Фетисов.

При этом политолог полагает, что арест Кибовского «абсолютно никак» не отразится на позициях мэра Москвы Сергея Собянина. «Для Шойгу задержание Иванова было более болезненным. Сергей Семенович по-другому выстроил работу команду. Он не делал зависимость от таких фигур, как это сделал Шойгу, который все-таки слишком много доверил Иванову. Собянин больше перераспределяет полномочия и функционал, и у него нет ставки – все на одного человека или на несколько самых близких, как было у Шойгу. Поэтому задержание Кибовского никак не ударит по позициям Собянина», – уточнил он.

Оценивая перспективы развитии событий, эксперт отметил, что начавшийся в Минобороны процесс распространится и на другие структуры власти. «Видно, что прогноз (после ареста Иванова) подтверждается, и сейчас будут задержания в других так называемых «кремлевских башнях» и, скорей всего, именно таких фигур, как Иванов в команде Шойгу и Кибовский в команде Собянина, которые не были, может быть, там на первых ролях, не были достаточно публичными, но в то же время обладали значительным влиянием и были одним из важных элементов этих команд», – заключил Фетисов.

Накануне в Москве был арестован Кибовский по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере по девяти эпизодам. По данным следствия, за взятки чиновник способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, причем, действовал в составе организованной группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей. Если его вина будет доказана, Кибовскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – более 1 млрд рублей. Ему также грозит срок заключения до 15 лет лишения свободы.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube