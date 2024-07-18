«Большая подстава…» Кибовский стал жертвой несовершенства законов, считает эксперт

Задержание и арест экс-министра культуры Москвы Александра Кибовского стало следствием несовершенства законодательства в части проведения тендеров, считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. В комментарии РИА «Новый День» эксперт также уточнил, что на позициях столичного мэра Сергея Собянина, если этот скандал и отразится, то только косвенно.

Политолог отметил «очень много странностей в этой посадке» экс-министра. «В сфере культуры репутация господина Кибовского безупречна. Никто никогда слова плохого о нем не сказал. Все только, как говорится, любили, уважали и ценили. На самом ли деле имела место там какая-то коррупция и мошенничество или это просто обычные схемы, которые вообще-то применяются у нас в каждом втором случае при работе с государственными деньгами, когда нужно успеть потратить эти деньги, иначе в следующем году у тебя их отнимут? Называя вещи своими именами, проводятся липовые тендеры, чтобы вот этот знаменитый 44-й федеральный закон (44-ФЗ) как-то формально был соблюден», – пояснил он.

«Это не проблема господина Кибовского. Этот вопрос касается многих театров в Москве – зачастую невозможно получить госфинансирование легальным образом, не нарушив закон. Невозможно! Потому что закон прописан таким идиотическим образом, что просто физически невозможно какие-нибудь стулья успеть для постановки закупить по 44-ФЗ, проведя тендер в положенные сроки и так далее… Что делает режиссер? Он находит фирму-прокладку и так далее, в общем – идут на какие-то ухищрения. Называть это мошенничеством и коррупцией глупо и невозможно», – заявил политолог, добавив, то эта ситуация «какая-то большая подстава» для Кибовского.

«Подобного рода аресты чиновников на главах регионов слабо отражаются. И если отражаются, то только косвенно, потому что губернатор за своего министра не отвечает», – добавил Бондаренко.

Кибовский был арестован накануне по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере по девяти эпизодам. По версии следствия, за взятки чиновник способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, причем, действовал в составе организованной группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей.

Москва, Мария Соколова

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