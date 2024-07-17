Это всё или только начало? Политические эксперты назвали «серьезным делом» арест Кибовского

Задержание экс-главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского может оказаться не последним для чиновников столичного правительства. Как полагают известные политические эксперты, дело «серьезное» и кто-то наверняка «пойдет паровозом», а вкупе с недавними отставками в мэрии Москвы начинает напоминать криминальный сериал.

В частности, политолог Юрий Баранчик высказал мнение, что «главный вопрос во многих московских гостиных сегодня – это все или это тока начало»? «Да, похоже, что всурьез и надолго... А что сча начнется в мире культурки Москвы...» – отметил эксперт Баранчик в своем телеграм-канале.

Журналист, депутат Госдумы Евгений Попов со своей стороны напомнил про недавние отставки в правительстве Москвы. «Ничего себе. [Заммэра Андрей] Бочкарев и [глава департамента градостроительной политики Сергей] Левкин освобождены от должностей, теперь Кибовский задержан», – отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

Политолог Дмитрий Фетисов сравнил происходящее с сериалом. «Последнюю серию «Последнего министра» (где один из персонажей был списан с Кибовского) «Кинопоиск» так и не показал (мол, режиссер выступил против в связи с началом СВО). Зато теперь её показали силовики. Наблюдаем», – прокомментировал Фетисов в своем телеграм-канале.

При этом политолог Марат Баширов обратил внимание, что Кибовский – человек непростой и «если такое решение принято, значит дело серьезное». «Взятки и мошенничество. Ого. То есть, дело групповое», – отметил он в своем телеграм-канале.

«В деле экс-начальника Депкульта Москвы Кибовского расследуются закупки художественных картин для Третьяковки, Пушкинского музея и других музеев Москвы. Помните такую Анну Монгайт (признана в РФ иноагентом)? Её мать [директор Музея им. Пушкина в 2013-2023 гг Марина] Лошак. Которую обвиняли в закупке списков (искусных подделок) известных картин? Отсюда обвинение в мошенничестве», – уточнил политолог.

«Сейчас в ДК [глава Депкульта Москвы Алексей] Фурсин. Посмотрим, кто из его сотрудников пойдёт паровозом за Кибовским», – добавил Баширов.

В Cети также появилась информация об утечках, что руководство Москвы солидарно со следствием. При этом Кибовский до сих пор остается действующим советником аппарата столичной мэрии. «Хочется официальных комментариев», – пишут в анонимных телеграм-каналах.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня в Москве был задержан экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере по девяти эпизодам. По данным следствия, за взятки чиновник способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, причем, ри этом действовал в составе организованной группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей. Если вина подозреваемого будет доказана, Кибовскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 17 апреля «по собственному желанию» в отставку был отправлен вице-мэр, глава городского комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он руководил департаментом строительства с 2010 года. В январе 2020 года был назначен заместителем мэра по вопросам градостроительной политики и строительства, возглавив столичный стройкомплекс, после перехода Марата Хуснуллина на работу в правительство РФ.

2 июля был освобожден от должности глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, который занимал этот пост с 2011 года.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube