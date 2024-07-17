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Среда, 17 июля 2024, 23:14 мск

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Арестован бывший начальник департамента культуры Москвы

Судья Замоскворецкого суда Москвы Ирина Зорина в среду, 17 июля, объявила об аресте экс-руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.

В ходе своего выступления судья сказала: «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября».

В свою очередь, следователь Следственного комитета РФ заявил, что «Кибовскому вменяется совершение серьезных преступлений, поэтому ему нельзя избрать более мягкую меру пресечения. Находясь на свободе, он может скрыться, воспользоваться широкими связями и воспрепятствовать работе сотрудников СК, планирующих проверить его на совершение других правонарушений».

Как установило следствие, «Кибовский, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмами для участия в тендерах по завышенной стоимости. Предварительно, общая их сумма составляет более 100 миллионов рублей. Кибовскому вменяют восемь эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)».

Александру Кибовскому грозит до 15 лет лишения свободы, свою вину он не признал.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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