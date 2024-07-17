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Среда, 17 июля 2024, 16:04 мск

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Взятки и мошенничество на 100 млн: задержан экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский

В Москве арестован экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ему предъявлено в общей сложности девять эпизодов преступлений.

«Ему (Кибовскому) предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснила Петренко.

По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом чиновник действовал с другими соучастниками в составе организованный группы.

«Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей», – уточнили в СКР.

Как сообщил РБК источник, действия по расследованию в отношении подозреваемого начались на прошлой неделе. «В квартире Кибовского прошел обыск, были изъяты электронные носители. Кибовский допрошен, его проверяют на причастность к инкриминируемым преступлениям», – отметил собеседник издания.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Александр Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. Он работал в правительстве Москвы с 2010 года, с 2015 года был главой департамента культуры. После переизбрания мэра в сентябре 2023 года Сергей Собянин не включил его в состав нового правительства. В настоящее время Кибовский возглавляет московское отделение Российского военно-исторического общества.

Москва, Мария Смирнова

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