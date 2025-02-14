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Эйфория по поводу Трампа и скорого завершения СВО преждевременна – эксперт

Чувство эйфории по поводу скорого завершения специальной военной операции на фоне состоявшихся телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа преждевременно. Как считает политолог, глава консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, есть, как минимум, два обстоятельства, которые нужно обязательно учитывать.

«Последние действия и заявления Зеленского говорят об явном желании официального Киева подвешивать вопрос с датой переговоров как можно дольше», – обратил внимание эксперт в своем комментарии в телеграм-канале.

«Путин «переназначает» глав регионов, которые должны были уйти (в т.ч. и на «другие места работы») и по-прежнему «держит на паузе» процесс масштабных перестановок в Системе. А значит, понимает, что ждать быстрого окончания СВО не стоит», – пояснил Фетисов.

Москва, Анастасия Смирнова

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