Кризис в Приднестровье: геополитическое уравнение с большим количеством неизвестных

Затяжной энергетический кризис в Приднестровье может спровоцировать серьезные изменения в непризнанной республике с потерей независимости. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» политолог, глава консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, на дальнейшее развитие ситуации может повлиять несколько ключевых факторов.

«В настоящее время Приднестровье – это геополитическое уравнение с большим количеством неизвестных, и изменение того или иного фактора может вести к самым различным последствиям. Играет роль как статус самой непризнанной республики, где сходятся интересы трех государств – России, Молдовы и Украины, так и интересы США, Великобритании, Турции, которые со своей стороны также преследуют свои интересы», – пояснил он.

Как считает эксперт, во многом будущее Приднестровья, существующее как серая экономическая зона, определят события вокруг холдинга «Шериф», который фактически контролирует политическую и экономическую жизнь в республике.

«Складывается ощущение, что нашлись интересанты, которые, понимая, что возникнет газовый кризис и остановится подача газа в республику, решили использовать ситуацию в своих целях и бьют сейчас непосредственно против «Шерифа». Именно эти силы заинтересованы, чтобы газовый конфликт тянулся как можно дольше. Если посмотреть на ситуацию в целом, то наиболее всего сейчас страдают не просто жители Приднестровья, а под ударом экономические объекты «Шерифа». Это практически вся промышленность республики, которая, не получая газ, вынуждена остановить свою работу», – пояснил Фетисов.

По его словам, один из ключевых аспектов этой проблемы – что будет с таким предприятием, как Молдавский металлургический завод, который поставляет значимую для Евросоюза, США и Канады продукцию. Ранее уже появлялась информация, что собственники «Шерифа» за несколько месяцев до энергетического кризиса начали продавать свои активы. «Найдут Евросоюз, США и Канада замену этой продукции или будут вмешиваться в ситуацию и добиваться, чтобы металлургический завод получал газ и мог работать – очень важный вопрос», – подчеркнул он.

При этом политолог обратил внимание, что на таком кризисном и неопределенном фоне Кишинев блокирует денежные потоки Тирасполя, который в таких условиях не может взять какой-либо кредит для платы за тот же газ, если топливо начнет поступать в ПМР по другому маршруту. При этом, как полагает эксперт, вскоре возможны также проблемы с выполнением социальных обязательств перед гражданами ПМР, что станет ударом уже для политической системы республики с перспективой оттока населения.

«При таком сценарии уже через пару месяцев правительство Приднестровья просто вряд ли сможет выполнить свои социальные обязательства, и жители будут не просто замерзать, но останутся и без средств к существованию», – пояснил он.

По мнению Фетисова, пока есть все основания предполагать, что энергетический кризис в Приднестровье будет развиваться как раз по такому сценарию и может оказаться затяжным с крайне негативными последствиями, поскольку решения газового конфликта с юридической точки зрения пока не просматривается. «Молдова излагает свою позицию о том, что не обязана платить за газ для Приднестровья. Тирасполь считает, что этот газ был бесплатным, а оплачивать его должен Кишинев. Российский «Газпром» внятно не может этот вопрос прокомментировать, и, соответственно, мы получаем такую патовую ситуацию», – отметил эксперт.

Как считает Фетисов, в случае затяжного кризиса Кишинев получит неплохой плацдарм для действий по регрессии Приднестровья силовым путем. «Риск потери независимости Приднестровья сейчас существует. Молдова будет пытаться использовать, да, в принципе, уже пытается использовать ситуацию в своих интересах», – сказал он, добавив, что в этой ситуации важным аспектом остается проблема со складом боеприпасов в Колбасне, которые охраняют российские миротворцы, и судьба которого пока на публичных переговорах не была озвучена.

«Однозначно сейчас можно только говорить, что вот этот кризис, по его окончанию, даже если Приднестровье сохранит свою независимость, в любом случае очень серьезно изменится экономическая и политическая жизнь в республике. Это понятно уже сейчас. То есть того Приднестровья в том виде, как оно существует на текущий момент, как существовало последние годы, не будет. Это будет совсем другая республика, где очень серьезно изменится как экономическая, так и политическая жизнь», – полагает Фетисов.

Москва, Светлана Антонова

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