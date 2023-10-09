Предательство элиты, дисбаланс госуправления и протесты: Россия рискует повторить белорусский сценарий президентских выборов

Россия накануне президентских выборов в марте 2024 года рискует повторить белорусский сценарий с дестабилизацией ситуации, организованной Западом через сетевые ресурсы. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, сохраняются неопределенности из-за возможного дисбаланса в системе управления на фоне «перерассадки» ключевых фигур во власти, а также с динамикой развития специальной военной операции (СВО).

«У нас три главных вызова. Первое – это изменение хода СВО. Если она, не дай Бог, пойдет неблагополучно для России, это может отразиться на рейтингах системы власти. В текущем состоянии рейтинги очень высокие – и президента, и «Единой России» в целом в системе власти. Но оговорюсь, пока никаких предпосылок для какого-то кардинального изменения на фронтах в пользу Украины не видно. Скорее, наоборот – затяжной конфликт там делает свое дело и пока [верховный главнокомандующий Владимир] Путин (как главный кандидат на президентских выборах) побеждает», – отметил Фетисов.

Политолог назвал в числе рисков предстоящего электорального цикла попытку «раскачать» российское общество для «сетевого протеста, как это было в Белоруссии накануне президентских выборов». «Такие попытки мы уже видим. И многое будет зависеть от преданности президенту федеральных элит. Потому что пока, к сожалению, видны сигналы, что даже в ближайшем окружении Путина есть фигуры, которых не устраивает текущее положение дел, и которые готовы буквально, что называется, предать своего покровителя», – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что сохраняется угроза нарушения системы управления страной на фоне возможной «большой перерассадки» ключевых фигур в системе власти. «Первые шаги в этом направлении можно ожидать еще до президентских выборов. Так как выстроенная вертикаль требует очень жесткой системы управления, то существует риск, что из-за того, что придут новые люди, которые могут где-то на местах не разобраться в ситуации, за которую отвечают, это может привести к тем или иным нарушениям и дисбалансам именно системы управления», – полагает политолог.

«Вот такие три риска я бы выделил. Другие пока либо незначительны, либо их пока не наблюдается», – заключил Фетисов.

Москва, Мария Соколова

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