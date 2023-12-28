Большая «перерассадка» правящей элиты и новые искусственные кризисы: Россия замерла в ожидании перемен

В 2024 году после завершения президентских выборов в России возможны серьезные кадровые перестановки в руководстве страны, считает глава консалтингового агентства NPR, политолог Дмитрий Фетисов. По его оценке, сохраняются риски вмешательства извне с целью устроить госпереворот, а также искусственных экономических кризисов, подобных топливному и яичному. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

«Уходящий 2023 год можно охарактеризовать словом «ожидание», потому что и политические элиты, и население не понимает, чего ждать в ближайшем будущем. Это достаточно уникальный случай. Учитывая, что ситуацию определяет специальная военная операция, сам характер которой превратился в такой затяжной, ожидательный, то это тоже влияет на настроения в обществе. То же самое можно сказать про экономику. Вроде каких-то существенных кризисов в российской экономике не произошло, но в то же время, не было и подъемов. Опять же и население, и элиты понимают, что какие-то изменения в любом случае будут», – отметил Фетисов.

По его словам, такая ситуация спровоцировала некоторую всеобщую пассивность. «Очень типичная ситуация, когда нет каких-либо значимых событий накануне периода, который в понимании всех будет насыщен событиями. Это касается внутренней политики, потому что мы понимаем, что в 2024 году в России будет большая «перерассадка», большие перестановки, большие изменения в экономической и политической карте элит. И то же самое можно говорить про США, соответственно, это отражается и на внешнюю политику», – пояснил он.

«Говорить конкретно по фамилиям в предстоящей ротации (в российской власти) пока сложно. Однозначно можно констатировать, что перестановки будут очень серьезными. Потому что, во-первых, сама ситуация требует: для президента новый срок может стать последним, и видно, что он недоволен положением дел. По тем заявлениям, которые звучали публично последние два года, президент дал понять, что ждет демонстрации возможностей и умений от элит, но пока, надо признать, мало кто показывает себя. Если вспомнить последнее послание Федеральному собранию, то там был вообще четкий призыв активней включаться. И три института, где мы не видим никакой активности, которые абсолютно пассивны – это депутаты Госдумы, Совет Федерации и губернаторский корпус. Показывают себя просто единицы. Призыв президента оказался не услышанным», – подчеркнул Фетисов.

При этом политолог обратил внимание на серьезные изменения в структуре экономики. «С одной стороны, идет национализация предприятий, с другой – крупные бизнесмены продолжают скупать зарубежные активы. При этом многие крупные агрохолдинги начинают поглощать другие крупные агрохолдинги. Это неизбежно отразится на изменении экономической карты в целом. Мы видим всё возрастающий запрос на перемены на фоне грядущих больших перестановок, которые наверняка будут на всех уровнях и затронут абсолютно все институты власти», – уточнил эксперт.

По его мнению, возможные серьезные перестановки во власти могут создать угрозу нарушения системы управления. «Такое вполне вероятно. Какие-то люди, которые придут на новые посты, пройдет время пока они втянутся, то есть не смогут сразу демонстрировать свою эффективность. Такой управленческий риск существует», – пояснил Фетисов.

Говоря о рисках для России на будущий год, политолог также отметил высокую вероятность давления со стороны Запада. «В первую очередь, это риск зарубежного вмешательства и попытка, если не для госпереворота, то по крайней мере попытка значительно ослабить позиции президента внутри страны», – считает политолог.

«Что касается граждан, то тут основной риск это именно экономический, если всё-таки санкции начнут давать эффект. И второй момент – это риск управляемых экономических кризисов, вроде бензинового или яичного. Если будут попытки создавать искусственный ажиотаж на жизненно важные продукты потребления, это, конечно, непосредственно отразится на населении», – заключил Фетисов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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